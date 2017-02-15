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时事要闻 | 2017年 2月 15日 星期三 11:40 BJT

韩国称金正男被两名疑似朝鲜女特工毒死

路透首尔2月15日 - 据听过韩国情报机构报告的国会议员称，情报机构周三表示，朝鲜领导人金正恩同父异母的兄弟金正男是被两名疑似朝鲜女特工毒死的。

据议员称，该情报机构还表示，朝鲜早就准备谋杀金正男，但议员并未说明情报机构是如何获悉此事的。

议员称，金正男在准备飞往澳门的途中被谋杀，并称金正男得到了中国的庇护。(完)

(编译 汪红英；审校 白云)

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