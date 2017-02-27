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时事要闻 | 2017年 2月 27日 星期一 08:53 BJT

韩国代总统办公室称不会延长特别检察官的调查期

路透首尔2月27日 - 韩国代总统黄教安办公室称，特别检察官对牵涉总统朴槿惠的贪腐丑闻调查不会延长至截止日期2月28日之后。

黄教安发言人Hong Kwon-heui在电视简报会上对记者表示，特别检察官的调查已达成其目标，按时完成调查符合国家最佳利益。(完)

(编译 王颖；审校 杜明霞)

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