（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔3月10日 - 韩国代总统黄教安周五称，内阁将保持国家稳定，防止内部冲突升级。
韩国宪法法院在几个小时前通过了对总统朴槿惠的弹劾案，并罢免朴槿惠，这引发暴力抗议。
“我尊重宪法法院的裁决...内阁应稳步处理国家事务，维持社会秩序，避免内部冲突升级，”韩国总理黄教安在内阁会议上说。黄教安12月出任韩国代总统。
黄教安要求相关部门为60天内举行总统大选迅速做好准备。(完)
(编译 汪红英/艾茂林; 审校 高琦/王洋)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)