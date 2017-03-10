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时事要闻 | 2017年 3月 10日 星期五 14:33 BJT

韩国代总统黄教安称将保持国家稳定 平息“内部冲突”

路透首尔3月10日 - 韩国代总统黄教安周五称，内阁将保持国家稳定，防止内部冲突升级。

韩国宪法法院在几个小时前通过了对总统朴槿惠的弹劾案，并罢免朴槿惠，这引发暴力抗议。

“我尊重宪法法院的裁决...内阁应稳步处理国家事务，维持社会秩序，避免内部冲突升级，”韩国总理黄教安在内阁会议上说。黄教安12月出任韩国代总统。

黄教安要求相关部门为60天内举行总统大选迅速做好准备。(完)

(编译 汪红英/艾茂林; 审校 高琦/王洋)

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