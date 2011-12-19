韩国企业ADR遭抛售 因金正日去世

路透纽约12月19日电---投资者周一抛售韩国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR),此前朝鲜领导人金正日去世的消息令投资者担心朝鲜继任领导人地位的稳固,以及亚洲地缘政治局势的稳定.

包括浦项钢铁(POSCO)(PKX.N)、韩国电力(KEPCO)(KEP.N)和KB金融集团(KB.N)在内的主要韩国企业ADR跌幅在3-5%左右.

但许多市场人士认为下跌只是暂时现象,抛售不过是对意外消息的一种即时反应.

金正日上周末因心脏病去世的消息"造成很大不安,因为没有人知道会发生什麽.这是一个很大的挑战."TEAM Asset Strategy Fund资产组合经理James Dailey称.

"不过我认为,影响的范围应该只限於韩国企业ADR,而不是整体ADR市场."

韩国股市周一大幅下挫.包括三星电子(005930.KS)在内的大盘股均挫跌.综合股价指数.KS11周一收低3.43%至三周最低收盘,为近六周以来最大单日百分比跌幅.

分析师表示,朝鲜领导权交接是否稳定这一不确定性将决定未来几天的市场走势.朝鲜官方新闻机构称,金正日之子金正恩为"伟大的继承人".

在ADR市场,浦项钢铁下跌4.8%报79.91美元,韩国电力收跌5.28%报10.94美元,KB金融集团跌4.54%至29.64美元,新韩金融集团(SHG.N)跌6.4%报62.92美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌1.52%至114.50点,当日标准普尔500指数.SPX跌1.17%.

亚洲企业ADR指数.BKAS收挫2.33%至108.84点.欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.75%,至107.03点.

拉丁美洲ADR指数.BKLA跌2.01%至317.02点.(完)

--编译 洪曦;审校

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