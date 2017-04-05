韩国软件大亨安哲秀获国民之党提名角逐总统

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透首尔4月4日 - 韩国软件大亨安哲秀周二获得中间派的国民之党提名角逐总统大位。这是他在2012年放弃总统雄心后，再度大张旗鼓投入5月9日的总统宝座竞争。
现年55岁的安哲秀对国家安全的立场，比自由派的对手文在寅强硬；安哲秀指出，韩国对于朝鲜造成的危险不容错判。文在寅周一已获得民主党提名竞选总统。
安哲秀誓言将给予小企业和大企业集团公平的竞争环境，并为各个背景的年轻人提供平等的机会，为经济注入新气息。
“我们需选出一位有能力为经济恢复生机的总统。我们需要一位能实现强大健全国家安全的总统，”安哲秀在接受提名演说中称。
“安哲秀的时代来了。”
安哲秀主张对朝鲜采取强硬立场，但同时亦维持韩朝对话。
他曾表示，美国在韩部署备受争议的萨德系统一事必须推进，韩国需尽更大努力说服中国，让中方相信部署萨德不是针对中国，只是要反制朝鲜的导弹威胁。(完)
(编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。