韩国软件大亨安哲秀获国民之党提名角逐总统

路透首尔4月4日 - 韩国软件大亨安哲秀周二获得中间派的国民之党提名角逐总统大位。这是他在2012年放弃总统雄心后，再度大张旗鼓投入5月9日的总统宝座竞争。

现年55岁的安哲秀对国家安全的立场，比自由派的对手文在寅强硬；安哲秀指出，韩国对于朝鲜造成的危险不容错判。文在寅周一已获得民主党提名竞选总统。

安哲秀誓言将给予小企业和大企业集团公平的竞争环境，并为各个背景的年轻人提供平等的机会，为经济注入新气息。

“我们需选出一位有能力为经济恢复生机的总统。我们需要一位能实现强大健全国家安全的总统，”安哲秀在接受提名演说中称。

“安哲秀的时代来了。”

安哲秀主张对朝鲜采取强硬立场，但同时亦维持韩朝对话。

他曾表示，美国在韩部署备受争议的萨德系统一事必须推进，韩国需尽更大努力说服中国，让中方相信部署萨德不是针对中国，只是要反制朝鲜的导弹威胁。(完)