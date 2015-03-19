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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 19日 星期四 14:03 BJT

韩国将在月底前决定是否加入亚投行

韩国企划财政部长官崔炅焕周四表示，韩国将在本月底之前决定是否加入中国主导成立的亚洲基础设施投资银行(亚投行)。包括德国、英国和印度在内的20多个国家已经决定加入亚投行，而韩国官员最近几周就是否加入依然三缄其口。美国已敦促各国在决定加入亚投行前三思而行。路透

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