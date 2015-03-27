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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 27日 星期五 14:07 BJT

韩国寻求成为亚投行创始成员国

韩国表示，已决定寻求成为亚洲基础设施投资银行创始成员国，这是又一个决定加入亚投行的美国重要盟友。韩国企划财政部声明中称，亚投行的设立有助于对亚洲地区输送更多的投资，并能保持与现有多边开发银行的互补关系。韩国尽管是美国重要盟国，但与中国经济联系紧密。路透
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