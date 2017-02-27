韩国称金正男遇害案由朝鲜国家安全部及外交部策划

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔2月27日 - 韩国立法者收到情报机构消息称，朝鲜领导人金正恩长兄金正男之死是由朝鲜国家安全部和外交部组织策划。
情报机构称，八名朝鲜嫌疑人中，包括四名国家安全部官员以及两名外交部官员。
韩国及美国官员称，2月13日金正男被朝鲜特工在马来西亚吉隆坡国际机场杀害。朝鲜方面尚未承认金正男死亡。(完)
(编译 刘秀红；审校 屈桂娟)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)