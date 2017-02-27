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时事要闻 | 2017年 2月 27日 星期一 16:36 BJT

韩国称金正男遇害案由朝鲜国家安全部及外交部策划

路透首尔2月27日 - 韩国立法者收到情报机构消息称，朝鲜领导人金正恩长兄金正男之死是由朝鲜国家安全部和外交部组织策划。

情报机构称，八名朝鲜嫌疑人中，包括四名国家安全部官员以及两名外交部官员。

韩国及美国官员称，2月13日金正男被朝鲜特工在马来西亚吉隆坡国际机场杀害。朝鲜方面尚未承认金正男死亡。(完)

(编译 刘秀红；审校 屈桂娟)

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