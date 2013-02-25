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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 25日 星期一 11:01 BJT

韩国新总统敦促朝鲜放弃核野心

韩国新任总统朴槿惠周一宣誓就职，她敦促朝鲜立即放弃核野心，停止将其稀缺的资源浪费在武器发展上。朝鲜本月进行第三次核试验，遭到国际社会严厉谴责，而朝鲜近日暗示不放弃发展核项目。图为朴槿惠。路透
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