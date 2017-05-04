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国际财经 | 2017年 5月 4日 星期四 09:22 BJT

韩国4月底外汇储备急升至3765.7亿美元 创纪录第二高位

路透首尔5月4日 - 韩国央行周四公布，韩国4月底外汇储备从上月的3,753.0亿美元上升至3,765.7亿美元，创下纪录第二高位。

4月外汇储备增长12.7亿美元，令外汇储备在2016年9月触及历史高位3,777.7亿美元后再创新高。

韩国央行将4月外汇储备上升归因于外汇储备组合管理产生的收益，以及美元兑亚洲货币在4月下跌，从而令央行持有的其他货币资产的价值在转换成美元时上升。

截至今年4月，韩国的外汇储备量全球排名第八。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：

4月 3月 2月 　　1月 　　12月　 11月 　　10月 　　9月

376.57 375.30 373.91 374.04 371.10 371.99 375.17 377.77(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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