韩国4月底外汇储备急升至3765.7亿美元 创纪录第二高位

金价变动不大 投资人认为美国升息后的跌势到头
路透纽约/伦敦6月16日 - 黄金价格周五变动不大，因投资人认为由本周美国加息引起的金价下跌已经到头，且美元走软，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜。
路透首尔5月4日 - 韩国央行周四公布，韩国4月底外汇储备从上月的3,753.0亿美元上升至3,765.7亿美元，创下纪录第二高位。
4月外汇储备增长12.7亿美元，令外汇储备在2016年9月触及历史高位3,777.7亿美元后再创新高。
韩国央行将4月外汇储备上升归因于外汇储备组合管理产生的收益，以及美元兑亚洲货币在4月下跌，从而令央行持有的其他货币资产的价值在转换成美元时上升。
截至今年4月，韩国的外汇储备量全球排名第八。
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：
4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月
376.57 375.30 373.91 374.04 371.10 371.99 375.17 377.77(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦6月16日 - 黄金价格周五变动不大，因投资人认为由本周美国加息引起的金价下跌已经到头，且美元走软，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜。
令人失望的经济数据和美国政府的财政刺激计划迟迟没有进展，盖过了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能进一步升息所带来的提振。
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