（更正）韩国总统府前政策调整高级顾问安钟范被紧急逮捕--韩联社

（更正：因英文原文有误，第二段改为“An Chong-bum”，非“Ahn Jong-beom”。）

路透首尔11月3日 - 韩联社周四早些时候报道，韩国检方在周三晚逮捕了总统府的一名前助手，这是“亲信门”丑闻爆发后逮捕的第二人。

检方曾表示正在调查关于总统府前高级顾问安钟范(An Chong-bum)的指控，他是总统朴槿惠的老朋友，被指控强制韩国大企业向非营利的基金会捐款。

安钟范之前曾担任台总统府政策调整高级顾问，上月底在政治危机愈演愈烈之际辞职。周三下午他在检察厅外告诉记者，他会为其行为负责，但拒绝详细说明。

周四清早未能立即联系到检方和安钟范的律师置评。韩联社和其它韩国媒体援引检方报道称，安钟范被紧急逮捕，检方需在48小时内向法院申请逮捕令。(完)