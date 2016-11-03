（更正）韩国总统府前政策调整高级顾问安钟范被紧急逮捕--韩联社

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
（更正：因英文原文有误，第二段改为“An Chong-bum”，非“Ahn Jong-beom”。）
路透首尔11月3日 - 韩联社周四早些时候报道，韩国检方在周三晚逮捕了总统府的一名前助手，这是“亲信门”丑闻爆发后逮捕的第二人。
检方曾表示正在调查关于总统府前高级顾问安钟范(An Chong-bum)的指控，他是总统朴槿惠的老朋友，被指控强制韩国大企业向非营利的基金会捐款。
安钟范之前曾担任台总统府政策调整高级顾问，上月底在政治危机愈演愈烈之际辞职。周三下午他在检察厅外告诉记者，他会为其行为负责，但拒绝详细说明。
周四清早未能立即联系到检方和安钟范的律师置评。韩联社和其它韩国媒体援引检方报道称，安钟范被紧急逮捕，检方需在48小时内向法院申请逮捕令。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。