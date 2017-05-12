韩国接受中方邀请 将参加“一带一路”峰会

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透首尔5月12日 - 韩国已接受中国在最后一刻发出的邀请，将参加“一带一路”国际合作高峰论坛。韩国新任总统文在寅承诺将与中国展开讨论，以缓和因部署萨德反导系统导致的紧张关系。
文在寅的发言人Yoon Young-chan周五在记者会上说，中国国家主席习近平周四在与文在寅通电话时邀请韩国参加“一带一路”峰会。
28国领导人和来自众多国家及国际组织的高级官员周日将在北京开会，讨论“一带一路”倡议。
但韩国直到周四才受到邀请。
Yoon说，文在寅将派自由民主党高官、资深议员朴炳锡带领的代表团参加此次高峰论坛。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
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路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。