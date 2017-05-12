韩国接受中方邀请 将参加“一带一路”峰会

路透首尔5月12日 - 韩国已接受中国在最后一刻发出的邀请，将参加“一带一路”国际合作高峰论坛。韩国新任总统文在寅承诺将与中国展开讨论，以缓和因部署萨德反导系统导致的紧张关系。

文在寅的发言人Yoon Young-chan周五在记者会上说，中国国家主席习近平周四在与文在寅通电话时邀请韩国参加“一带一路”峰会。

28国领导人和来自众多国家及国际组织的高级官员周日将在北京开会，讨论“一带一路”倡议。

但韩国直到周四才受到邀请。

Yoon说，文在寅将派自由民主党高官、资深议员朴炳锡带领的代表团参加此次高峰论坛。(完)