韩国央行和监管方关注人民币存款激增 检查四家外资行--消息

* 三家中资银行和另一家银行的分支机构受到检查

* 监管当局对近期人民币存款激增感到担忧

* 不清楚检查完成后监管方是否会采取行动

路透首尔3月19日 -知情消息人士周三对路透表示，韩国央行和金融监管当局正对四家外资银行进行检查，当局担心这些银行的人民币存款激增可能带来潜在风险。

截至2月底，韩国当地居民的人民币存款额达到相当于76.2亿美元的规模，六个月前为3.1亿美元，因中资银行在海外积极筹资，应对国内信贷趋紧的情况。

由于韩元与人民币不能直接兑换，因此上述存款是通过美元-韩元和美元-人民币互换这种结构性产品完成的。

这种产品一直受到机构投资者的欢迎，因为比韩元存款的利率高。

与1.1万亿(兆)美元的韩国经济规模相比，这些存款不足以对韩国经济带来系统性威胁，但考虑到过去的金融动荡情况，韩国当局高度重视这种跨境资金流的快速变化。

“部分监管者担心人民币存款激增可能增加韩国的外债，而且鉴于中国信贷风险升高，储户有面临损失的风险，因此发起检查，”一位消息人士对路透表示。并称监管当局需要花相当多的时间评估人民币存款增加的影响。

“这次检查并不意味着我们在考虑采取限制人民币存款的措施，而是在搜集事实，”他说。

韩国官员过去曾表示，担忧当地投资者的存款用于中国具有风险的贷款，则储户可能蒙受损失，指称中资银行利用在韩国筹集的资金，在中国放贷。

**无官方表态**

三位监管当局知情人士称，韩国当局检查的四家外资银行是中国银行(601988.SS)、中国工商银行(601398.SS)、中国建设银行(601939.SS)和巴克莱(BARC.L)。顾忌到问题的敏感性，消息人士拒绝具名，并拒绝评论为何巴克莱也接受了调查。

他们说，韩国央行和韩国金融监督管理局(FSS)正在进行联合审查。这项检查将进行到3月28日。路透联系央行和FSS时，它们均拒绝置评。

在韩国，人民币存款额仅仅占全部外汇存款的14.5%，总量较小。截止1月年底，香港该类存款达到1,440亿美元；而新加坡截止2013年底则为320亿美元。

“我认为调查起源于人民币正在贬值。若这种跌势成为趋势，可能会带来损失，因此当局可能在调查到底发生了什么，”HIInvestment & Securities驻首尔首席分析师Park Sang-Hyun称。

**指示银行放缓脚步**

中国工商银行韩国分支的一名主管表示，将配合监管当局；巴克莱在香港的公关主管则拒绝评论。尚无法取得中国银行及中国建设银行的当地分支发表评论。

这些外资银行获准开展外币存款业务。FSS去年底通知中资银行放缓人民币存款增长。监管当局还希望限制这些资金在海外使用的比例，但尚不清楚何时出台该措施。

中国超日(002506.SZ)公司债违约，创中国首例。此后有关中国信贷风险曝险的疑虑浮现。

根据中国规定，中资银行在离岸人民币市场筹得的资金，只能在相对较小的试点地区进行国内贷款业务，例如深圳前海，这或许能为韩国投资人降低违约相关风险。但实际上，银行业者还是能找出避开规定的方法。(完)

(编译 杜明霞/朱晓军/蔡美珍；审校 艾茂林/徐文焰)

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