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时事要闻 | 2017年 3月 8日 星期三 12:48 BJT

韩国确认又发现两起禽流感疫情 扑杀约5万只家禽

路透首尔3月8日 - 韩国扑杀约5万只家禽，周三确认发现两宗禽流感疫情。自去年末发现首起禽流感疫情以来，该国今冬已扑杀近3,500万只家禽，占家禽总数的逾20%。

韩国农林畜产食品部在声明中称，在首尔北部一家养鸡场发现H5N6型禽流感病毒，还在该国西南地区一家养鸭场发现H5N8型禽流感病毒。(完)

(编译 侯雪苹；审校 王丽鑫)

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