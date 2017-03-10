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时事要闻 | 2017年 3月 10日 星期五 16:11 BJT

韩国青瓦台发言人称朴槿惠暂时不会搬离青瓦台

路透首尔3月10日 - 韩国青瓦台发言人Kim Dong Jo表示，朴槿惠周五不会搬离青瓦台总统官邸。韩国宪法法院周五稍早通过了针对朴槿惠的弹劾案，朴槿惠遭到罢免。

“目前而言，朴槿惠今日不会离开青瓦台，”该发言人对路透说。

朴槿惠在首尔江南区三成洞有私邸。该发言人早些时候称，朴槿惠离开青瓦台后会搬往该私邸。(完)

(编译 侯雪苹；审校 王兴亚)

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