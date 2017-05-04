焦点：韩国今年IPO市场火爆 企业和投资者看淡政治紧张局势

焦点：中国A股闯关成功 MSCI明晟将其纳入新兴市场指数
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
路透香港/首尔5月4日 - 今年韩国的首次公开发行(IPO)活动显现出非同寻常的热度，一跃成为全球第三大活跃市场，尽管国内政治动荡，且与邻国的关系也变得紧张。
汤森路透数据显示，2017年至今，韩国IPO市场已吸引投资37亿美元，仅次于美国的135亿和中国的111亿。
上周又有韩国ING人寿和手游制作商Netmarble Games完成IPO，筹资规模分别为9.74亿和23亿美元，延续了这场韩国IPO盛宴。
未来数月还将有新股源源不断，预计廉价航空公司Jin Air、教保生命保险和Celltrion Healthcare都在其中。
“大部分韩国企业以及投资者都对近期的政治风波更加淡然了，所以他们准备做些事情，”花旗集团韩国资本市场发起业务主管June Won说道，该机构帮助完成了Netmarble上市的管理工作。
“投资者对此坦然对待。如果看看走强的韩元以及债券的交投数据，就会发现所有这些都显示韩国现在相当稳定，尽管有些不安定因素，”他说，其中提到的是韩国紧张情势。
将前总统朴槿惠弹劾下台为下周举行大选扫清道路，并为持续了数月的政治危机画上句号。
投资者还淡然看待与朝鲜之间的紧张关系，因美国及其盟友、以及中国已经加大对朝鲜的施压力度，以遏制朝鲜核计划。投资者认为不大可能发生冲突。
出口形势良好并且第一季GDP数据强于预期，均提高了外界对韩国经济的信心。
这推动韩国金融市场走强。2017年以来，韩元兑美元上涨6.8%，在主要亚币中表现第二佳。韩国股市涨约9.5%，创六年高位。
今年韩国的IPO市场规模较去年多出逾六倍。韩国的排名更是令人意外，因为全球市场更加壮大，年内迄今IPO规模为498亿美元，较去年同期高出逾一倍。
**陆续挂牌**
韩国ING人寿5月11日于首尔进行首次公开发行，隔日Netmarble则将上阵。真航空(Jin Air)上周表示，希望在2017年底前完成IPO，不过公司并未公布IPO筹资目标。
Celltrion(068270.KQ)旗下的市场行销分支Celltrion Healthcare，计划透过IPO最高筹资1万亿(兆)韩元(8.86亿美元)。
据本地媒体报导，韩国以资产计第三大寿险公司--教保生命保险3月时表示，公司计划筹资以增加资本，但并未提供增资目标。韩国ING人寿资产规模约为教保生命保险的三分之一。
连去年因母公司遭检方调查而取消IPO的乐天酒店，也有可能在2017年卷土重来。
今年初韩国采行新规，容许高增长、但尚未盈利的新创企业可寻求IPO；银行家表示这亦促进了IPO活动。之前只有已有获利纪录的企业能获准公开上市。
当地媒体曾报导，在新规之下，韩国最大移动电商Coupang可能也是准备进行IPO的科技业者之一。记者再三致电一名Coupang发言人，但他都未接电话。
新规让承销商也需承担风险，如果新上市的公司股价重挫，在IPO三个月内股价跌逾10%，承销商需保证将买回股票。
“新规在一定程度上让市场决定如何将一家企业挂牌。”Alpha资产管理基金经理CJ Heo说。
“随着有更多企业能够挂牌上市，加上种种估值和其他技巧，IPO顾问迟早将...采取新方法进行询价圈购和上市，这意味韩国投资者面临着新的风险，但也带来新的机会。”(完)
(编译 王琛/杜明霞/陈宗琦/张若琪 审校 郑茵/白云/龚芳/李婷仪)
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