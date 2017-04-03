现代及起亚汽车称中国销售不振恐冲击其3月海外销售

路透首尔4月3日 - 韩国现代汽车(005380.KS)及起亚汽车(000270.KS)周一表示，“中国销售转弱”可能对其3月海外销售造成冲击；3月中韩两国因为萨德导弹系统争议而导致中国的反韩情绪升高。

两家公司发布联合声明表示，“我们近期已经见到中国经销商来客数量减少，因整体而言消费者对于韩国产品的兴致低落，而竞争对手也针对我们的客户发起特别促销。”

这两家公司周一公布，3月份海外销量出现同比下滑，不过没有透露在各国的销量数据。

现代汽车在中国的一座工厂在3月24日-4月4日期间停产，引发了对于中韩外交关系紧张或影响韩国车企在华销量的担忧。(完)