现代及起亚汽车称中国销售不振恐冲击其3月海外销售

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透首尔4月3日 - 韩国现代汽车(005380.KS)及起亚汽车(000270.KS)周一表示，“中国销售转弱”可能对其3月海外销售造成冲击；3月中韩两国因为萨德导弹系统争议而导致中国的反韩情绪升高。
两家公司发布联合声明表示，“我们近期已经见到中国经销商来客数量减少，因整体而言消费者对于韩国产品的兴致低落，而竞争对手也针对我们的客户发起特别促销。”
这两家公司周一公布，3月份海外销量出现同比下滑，不过没有透露在各国的销量数据。
现代汽车在中国的一座工厂在3月24日-4月4日期间停产，引发了对于中韩外交关系紧张或影响韩国车企在华销量的担忧。(完)
(编译 张明钧/王洋; 审校 于春红/高琦)
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路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。