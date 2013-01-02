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国际财经 | 2013年 1月 2日 星期三 10:20 BJT

现代及起亚汽车计划2013年全球销量增长4%

路透首尔1月2日 - 韩国现代汽车(005380.KS)及其关联公司起亚汽车(000270.KS)在周三发布的新闻稿中称,今年计划将全球汽车销量提升4%至741万辆.

现代及起亚汽车销售总量在全球排名第五.两家公司2012年总销量为712万辆,较上年增长8%,并且好于700万辆的最初目标.(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛)

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