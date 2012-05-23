韩国将首次对强奸犯实施化学阉割

路透首尔5月23日电---韩国中央日报（Joongang Daily）周三报导，该国将对一名多次强奸幼女的惯犯进行化学阉割，这是韩国於2010年立法通过该刑罚以来的首次实施。

报导称，现年45岁的Park在1984年至2002年期间，强奸或试图强奸四名13岁以下儿童。

这项立法针对的是那些被认为可能再次实施强奸行为的人。

“他被归为性取向不正常的人，这种人专门针对儿童。”该报引用司法部发言人的话报导。

司法部一委员会负责裁决是否对年龄超过19岁并对16岁以下儿童实施犯罪的罪犯实施化学阉割。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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