韩国将首次对强奸犯实施化学阉割

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透首尔5月23日电---韩国中央日报（Joongang Daily）周三报导，该国将对一名多次强奸幼女的惯犯进行化学阉割，这是韩国於2010年立法通过该刑罚以来的首次实施。
报导称，现年45岁的Park在1984年至2002年期间，强奸或试图强奸四名13岁以下儿童。
这项立法针对的是那些被认为可能再次实施强奸行为的人。
“他被归为性取向不正常的人，这种人专门针对儿童。”该报引用司法部发言人的话报导。
司法部一委员会负责裁决是否对年龄超过19岁并对16岁以下儿童实施犯罪的罪犯实施化学阉割。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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