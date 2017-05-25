韩国央行连续第11个月维持利率在纪录低位1.25%不变 符合预期

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政策会议上，央行选择按兵不动。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
此前路透调查访问的19位分析师均预计，韩国央行周四维持利率不变；九位分析师预计明年升息。
韩国自2016年6月降息25个基点以后，就维持利率不变。
“韩国央行到明年第一季都将按兵不动。”IBK证券固定收益分析师Kim Jina表示。
“下一个政策方向将是升息，但央行今年将维持政策宽松以支持经济增长，同时监视美联储收紧政策的步调。”Kim说。
韩国央行公布利率决议后，韩元和韩股均扩大升幅。韩元/美元升0.77%报1,118.1，韩国综合股价指数.KS11则涨0.79%报2,335.61点。
市场对放宽政策的预期已经降温，因为到4月韩国出口已连续六个月大幅增加，并且通胀率徘徊在央行2%目标附近。
韩国央行4月把今年经济增长预估从此前预计的2.5%上调至2.6%。
创纪录的家庭负债，意味着央行可能不愿意让利率再降低，从而鼓励家庭增加借贷。
本周稍早公布的数据显示，第一季家庭债务较上年同期增加11.1%。
关注焦点已经转向财政政策，新政府表示将拟定追加预算以协助创造就业岗位。
“央行的措词可能维持观望立场，消化新总统的政策含义，”汇丰分析师James Lee在央行利率决定公布前表示。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪/王兴亚；审校 郑茵/徐文焰/李婷仪)
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