韩国央行连续第11个月维持利率在纪录低位1.25%不变 符合预期

路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政策会议上，央行选择按兵不动。

韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。

此前路透调查访问的19位分析师均预计，韩国央行周四维持利率不变；九位分析师预计明年升息。

韩国自2016年6月降息25个基点以后，就维持利率不变。

“韩国央行到明年第一季都将按兵不动。”IBK证券固定收益分析师Kim Jina表示。

“下一个政策方向将是升息，但央行今年将维持政策宽松以支持经济增长，同时监视美联储收紧政策的步调。”Kim说。

韩国央行公布利率决议后，韩元和韩股均扩大升幅。韩元/美元升0.77%报1,118.1，韩国综合股价指数.KS11则涨0.79%报2,335.61点。

市场对放宽政策的预期已经降温，因为到4月韩国出口已连续六个月大幅增加，并且通胀率徘徊在央行2%目标附近。

韩国央行4月把今年经济增长预估从此前预计的2.5%上调至2.6%。

创纪录的家庭负债，意味着央行可能不愿意让利率再降低，从而鼓励家庭增加借贷。

本周稍早公布的数据显示，第一季家庭债务较上年同期增加11.1%。

关注焦点已经转向财政政策，新政府表示将拟定追加预算以协助创造就业岗位。

“央行的措词可能维持观望立场，消化新总统的政策含义，”汇丰分析师James Lee在央行利率决定公布前表示。(完)