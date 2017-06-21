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国际财经 | 2017年 6月 21日 星期三 08:27 BJT

在MSCI明晟纳入中国A股后 可能最多有4.3万亿韩元资金流出韩国股市

路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟(MSCI.N)决定把中国A股纳入其全球股指，韩国股市可能最多将有4.3万亿韩元的资金流出。

“考量到MSCI明晟新兴市场指数所追踪的全球资金规模，我们预期流出韩国股市的资金约为6,000亿至4.3万亿韩元(37.7亿美元)。”他在政策会议当中指出。

他并称，尽管资金可能自韩国指标综合股价指数.KS11和KOSDAQ指数流出，但整体对韩国股市的影响并不大。(完)

(编译 戴素萍 审校 龚芳)

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