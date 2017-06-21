在MSCI明晟纳入中国A股后 可能最多有4.3万亿韩元资金流出韩国股市

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟(MSCI.N)决定把中国A股纳入其全球股指，韩国股市可能最多将有4.3万亿韩元的资金流出。
“考量到MSCI明晟新兴市场指数所追踪的全球资金规模，我们预期流出韩国股市的资金约为6,000亿至4.3万亿韩元(37.7亿美元)。”他在政策会议当中指出。
他并称，尽管资金可能自韩国指标综合股价指数.KS11和KOSDAQ指数流出，但整体对韩国股市的影响并不大。(完)
(编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。