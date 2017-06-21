在MSCI明晟纳入中国A股后 可能最多有4.3万亿韩元资金流出韩国股市

路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟(MSCI.N)决定把中国A股纳入其全球股指，韩国股市可能最多将有4.3万亿韩元的资金流出。

“考量到MSCI明晟新兴市场指数所追踪的全球资金规模，我们预期流出韩国股市的资金约为6,000亿至4.3万亿韩元(37.7亿美元)。”他在政策会议当中指出。