韩国称本周将与中国签署韩元/人民币直接交易协议

人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁 任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透首尔7月2日 - 韩国总统府青瓦台周三宣布，总统朴槿惠本周将与中国国家主席习近平签署协议，建立一个韩元/人民币直接交易市场。
此前双方进行了几个月的磋商，协议旨在为韩元与人民币直接交易提供场所。
习近平本周四起将对韩国进行为期两天的访问，期间将签署上述协议。
青瓦台未进一步详细说明何时建立韩元/人民币直接交易市场。(完)
(编译 于春红/杜明霞；审校 张若琪/王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。