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中国财经 | 2014年 7月 2日 星期三 10:56 BJT

韩国称本周将与中国签署韩元/人民币直接交易协议

路透首尔7月2日 - 韩国总统府青瓦台周三宣布，总统朴槿惠本周将与中国国家主席习近平签署协议，建立一个韩元/人民币直接交易市场。

此前双方进行了几个月的磋商，协议旨在为韩元与人民币直接交易提供场所。

习近平本周四起将对韩国进行为期两天的访问，期间将签署上述协议。

青瓦台未进一步详细说明何时建立韩元/人民币直接交易市场。(完)

(编译 于春红/杜明霞；审校 张若琪/王兴亚)

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