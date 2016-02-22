版本:
中国
时事要闻 | 2016年 2月 22日 星期一 15:24 BJT

韩国官员称韩美萨德谈判不会对韩中贸易关系产生重大影响

路透首尔2月22日 - 韩国企划财政部长官柳一镐称，虽然韩国目前正在就美国可能在韩国部署先进导弹系统进行谈判，但这不会对韩国与中国的贸易关系产生巨大影响。

“这还未获确认，但不管要不要部署萨德(THAAD)防空导弹，我都希望谨慎地表示，这不会影响我们与中国的贸易关系，因为这属于政治范畴，”柳一镐在国际媒体会上表示。

“政治是政治，经济是经济。”(完)

(编译 汪红英；审校 王洋)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐