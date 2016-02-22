韩国官员称韩美萨德谈判不会对韩中贸易关系产生重大影响

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔2月22日 - 韩国企划财政部长官柳一镐称，虽然韩国目前正在就美国可能在韩国部署先进导弹系统进行谈判，但这不会对韩国与中国的贸易关系产生巨大影响。
“这还未获确认，但不管要不要部署萨德(THAAD)防空导弹，我都希望谨慎地表示，这不会影响我们与中国的贸易关系，因为这属于政治范畴，”柳一镐在国际媒体会上表示。
“政治是政治，经济是经济。”(完)
(编译 汪红英；审校 王洋)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。