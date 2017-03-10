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时事要闻 | 2017年 3月 10日 星期五 10:33 BJT

韩国宪法法院一致表决通过总统朴槿惠弹劾案

路透首尔3月10日 - 韩国宪法法院周五宣布，八名法官一致表决通过总统朴槿惠弹劾案。

朴槿惠成为韩国首位被迫下台的民选总统。据韩国宪法，将在60天内举行总统选举。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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