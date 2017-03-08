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时事要闻 | 2017年 3月 8日 星期三 17:35 BJT

韩国宪法法院称将在周五宣判总统朴槿惠弹劾案

路透首尔3月8日 - 韩国宪法法院一位发言人周三称，宪法法院将在周五当地时间上午11点(0200GMT)对总统朴槿惠弹劾案作出裁决。

该发言人称，届时将对裁决进行电视直播。

朴槿惠于去年12月遭国会弹劾，并被暂停总统职务，以待宪法法院的裁决。如果宪法法院决定支持弹劾动议，韩国则会在两个月后举行总统选举。(完)

(编译 侯雪苹；审校 艾茂林)

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