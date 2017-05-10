代表韩国大型财团的企业协会称将与新总统一道创造就业

路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”

文在寅周三宣誓就任韩国总统，开始五年的任期。前任韩国总统朴槿惠遭弹劾下台，其腐败丑闻暴露了政府与商界的联系，包括与最大财团三星集团的联系。

文在寅就任总统后的首场演讲指出，他将“带头”改革韩国强大的家族企业集团，并结束处在腐败丑闻中心的政商联系。他还称创造就业将是他的优先任务。

韩国经营者总协会在一份声明中称：“我们将与新政府一道竭尽全力团结公众、克服悬而未决的经济危机，并创造就业。”

该商业游说团体代表着三星、现代汽车集团和其他大型财团，该团体还呼吁政府通过消除监管和培育新的增长点，来创造对商业友好的环境。

韩国工业联盟(FKI)曾是国内最有影响力的商业游说组织，因其被指在丑闻中所扮演的角色而受到抨击。该组织称将“改正过去的错误，我们将尽最大的努力专注于为我们经济的未来展开投资并创造就业。”

检方已对朴槿惠及其密友崔顺实提出指控，称她们合谋向三星等综合性企业施加压力，迫使它们向两家非营利基金会捐款，这两家基金会是为支持朴槿惠的政策计划而设立的。FKI帮助设立了这两家基金会。三星、现代和一些大型企业在丑闻事件之后退出了FKI。

“...我们已经制定了关于就业和其他问题的计划，我们将会遵照执行。如果未来政府提供指引，我们将考虑我们的回应，”一家韩国大型综合性企业的管理人士表示。由于此事的敏感性，该管理人士要求匿名。

尽管文在寅承诺改革财阀，但考虑到他的执政党民主党在意见分歧的国会不占多数，所以预计近期还不会有太大的改变。文在寅的一名助手对路透表示，总统将把创造就业摆在公司改革等其他事项的前边。

文在寅承诺要促进就业，特别是公共服务部门的就业。他说大财阀的成长并没有转化为就业的增长。

“没有与商界的合作将很难创造就业。但文在寅不大可能像他的保守派前任那样去推动私营部门的就业岗位增加，因为这种努力已经失败了，”企业分析公司CEO Score负责人Park Ju-gun表示。(完)