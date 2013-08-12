时尚别致且价格亲民 韩国化妆品在中国市场受青睐

图表显示韩国化妆品行业的发展情况，低价品牌在中国和其他海外市场展现竞争力。路透

路透首尔8月8日(记者 Hyunjoo Jin) - 化妆品品牌兰芝拥有一个法式名字，并且有着奢华的蓝白相间的包装，但在世界第三大美容产品市场，中国广大“粉丝”十分钟爱该品牌的理由却是它来自韩国且价格不贵。

兰芝是韩国爱茉莉化妆品集团(090430.KS)旗下的众多品牌之一。爱茉莉集团是韩国最大的化妆品公司，它利用其在亚洲的声望和亲民的价格让欧莱雅(OREP.PA)、宝洁(PG.N)等跨国企业的日子不好过。

像LG生活健康集团(LG Household& Healthcare)(051900.KS) 、 Able C&C等其他韩国化妆品制造商也利用类似的战略扩大在中国的美容和个人护理市场的份额。今年该市场的价值约为340亿美元。

爱茉莉企业战略团队负责人Lee Chang-kyoo表示：“我们用自己的入门级品牌瞄准中国市场上宝洁旗下的玉兰油和巴黎欧莱雅。”

他对路透表示：“当某件东西变得流行时，我们公司能够迅速读懂市场趋势，并推出相关产品。最近，中国的本土品牌做得也很好，所以他们也是我们的竞争对手。”

欧莱雅和宝洁公司拒绝置评。

韩国美容产品在国际上的知名度不高，但在亚洲却是家喻户晓，原因就是他们会选择形象健康的明星作为代言人，比如韩国女演员宋慧乔(Song Hye-kyo)、韩国人气组合少女时代(Girls'Generation)中的林允儿(Yoona)以及男明星金贤重(Kim Hyun-joong)。

韩国活力四射的娱乐业在亚洲影响力广泛，韩国明星也常常被公认为是理想的美女或靓男。

爱茉莉在公司网站上称其希望成为亚洲美丽的创造者。该公司的销售数据也说明，他们正赢得越来越多的中国客户。

欧睿信息咨询有限公司(Euromonitor)的数据显示，去年，在中国市场的十大化妆品公司中，爱茉莉集团护肤产品的销量增长最快。

爱茉莉在中国市场的销售同比大增34%，远远优于市场领头羊欧莱雅13%的涨幅。市场排名第二的日本资生堂(4911.T) 的涨幅为12%，宝洁则为5%。

根据欧睿的数据，爱茉莉去年在中国护肤市场的份额上升了0.5个百分点，达到2.6%。

同期，欧莱雅的市场份额增加0.5个百分点，达到16.8%，宝洁公司则下滑0.4个百分点，至9.8%。

52岁的上海市民张平华(音)是雅诗兰黛(EL.N)的老用户，她在朋友的推荐下开始用兰芝的面膜。

“这款面膜更适合亚洲人的肤质。”

她22岁的女儿沈如怡(音)是The Face Shop的粉丝。The Face Shop是LG生活健康集团旗下一款低端品牌。

她说：“我的同学也用它，因为比某些日本品牌便宜。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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