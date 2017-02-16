韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统弹劾案的聆讯--韩联社

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。
据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。
朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完)
(编译 王琛; 审校 李春喜)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。