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时事要闻 | 2017年 2月 16日 星期四 16:51 BJT

韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统弹劾案的聆讯--韩联社

路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。

据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。

朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完)

(编译 王琛; 审校 李春喜)

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