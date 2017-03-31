韩国法院裁定批捕朴槿惠 将其移送至首尔拘留中心

中国银监会主席助理杨家才涉嫌严重违纪 接受组织审查--中纪委
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。
路透首尔3月31日 - 韩国法院周五裁定批捕下台总统朴槿惠，因其涉嫌受贿和滥用职权。朴槿惠是韩国历史上第一位被罢免的民选总统。
朴槿惠将被收押最多20天，期间检方将继续调查其涉嫌与闺蜜崔顺实共谋、向大企业施压要求赞助两个基金会的指控。
首尔中央地区法院一法官在声明中称，考虑到检方提出的朴槿惠涉嫌罪名以及朴槿惠“销毁证据的可能性”，法院予以批捕。
电视播放新闻显示，法院裁定公布后约两个小时，朴槿惠被移送至首尔拘留中心(Seoul Detention Center)。
朴槿惠周四在法院接受了约八个小时的庭审。
如果朴槿惠接受三星电子副会长李在镕等大型财团老板贿赂并提供回报的罪名成立，她可能被判10年以上监禁。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。