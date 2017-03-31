韩国法院裁定批捕朴槿惠 将其移送至首尔拘留中心

路透首尔3月31日 - 韩国法院周五裁定批捕下台总统朴槿惠，因其涉嫌受贿和滥用职权。朴槿惠是韩国历史上第一位被罢免的民选总统。

朴槿惠将被收押最多20天，期间检方将继续调查其涉嫌与闺蜜崔顺实共谋、向大企业施压要求赞助两个基金会的指控。

首尔中央地区法院一法官在声明中称，考虑到检方提出的朴槿惠涉嫌罪名以及朴槿惠“销毁证据的可能性”，法院予以批捕。

电视播放新闻显示，法院裁定公布后约两个小时，朴槿惠被移送至首尔拘留中心(Seoul Detention Center)。

朴槿惠周四在法院接受了约八个小时的庭审。

如果朴槿惠接受三星电子副会长李在镕等大型财团老板贿赂并提供回报的罪名成立，她可能被判10年以上监禁。(完)