韩国经济强势跨入2014年

* 韩国12月工业生产增长高于预期

* 韩国2013年经常帐盈余创707.3亿美元的记录--央行

* 2014年增长势头料将持续

路透首尔1月28日 -韩国12月工业生产创四年半来最大升幅，2013年经常帐盈余录得记录高位，表明该国经济以强劲势头跨入2014年。

韩国统计局周三公布数据显示，12月工业生产经季节调整较前月上升3.4%，为2009年6月以来最大升幅，超出路透调查中全部分析师的预估。

韩国央行周三公布数据显示，12月经季节调整的经常帐盈余较上月增长近一倍，达到创纪录的80.7亿美元。2013年全年经常帐盈余创下707.3亿美元的纪录高位，较2012年的盈余480.8亿美元上升47.1%，基本符合央行预期。

数据表明，韩国经济基本面进入新年之际仍然强劲。决策者预期2014年国内生产总值(GDP)同比增速略低于4%，而2013年增速估计为2.8%。

“12月工业生产数据强劲，可能带动第四季GDP增幅上修，”现代证券分析师Lee Sang-jae称。韩国央行此前估计，第四季GDP经季节调整后较上季增长0.9%。

“数据整体反映，韩国经济今年仍处于录得增长的轨道上，预计在3%区间的上档附近。”

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韩国的出口贸易是其经济的重要支柱之一，全球一些最大的汽车、船舶及智能手机厂商都位于韩国。出口对该国的经常帐收支及工业生产具有非常大的影响。韩国的出口形势已逐步改善。

分析师预计出口今年将大幅提升经济成长，不过内需也料出现回升，得益于持续的就业增长以及普遍强劲的工业活动。

尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债是本月市场动荡的原因之一，但韩国相信其最终将从美国经济复苏中获益。

韩国强劲的经常帐盈余最近引发担忧，因这部分导致韩元去年下半年快速升值。随着韩元走强，国内一些关键产业警告称，由于日圆持续走疲，他们相对于日本对手的价格竞争力遭到削弱。

韩国央行目前预计，经常帐盈余料缩减至550亿美元，部分因为民间消费和企业投资转强可能导致进口增加。(完)

(编译 朱晓军/王兴亚；审校 张明钧/张涛)

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