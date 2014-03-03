《热点透视》韩国虽步入老龄化 但经济增长仍有望提高

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Andy Mukherjee

路透新加坡3月3日 -韩国为应对老龄化问题，正在做大胆尝试。总统朴槿惠承诺在2017年之前，将每年的潜在经济增长率提高至4%，而目前只略高于3.5%。

朴槿惠在2月25日宣布的这项计划还包括提高劳动力人群中女性的比例，提高内需以降低韩国对出口的依赖。但想在人口老龄化拖累增长之际提高经济成长动力实属不易。1970年代时，韩国每年的GDP增长率达9%，劳动工时以每年0.9%的幅度递增。而现在劳动力停止了增加，制造业劳动力甚至出现萎缩。自2008年金融危机以来，韩国经济的平均年增长率只有3%。

只要经济达不到潜在增长水准，韩国就面临通缩风险。韩国近两年的核心通胀率都不到2%，家庭债务是可支配收入总额的164%。如果物价开始下跌，偿债负担会变得更加不堪重负。朴槿惠希望在她任期内将家庭债务与收入之比降低5个百分点。

这就是韩国为什么需要强调由生产率推动收入增长的原因。实现这个目标的最佳策略是让韩国服务业努力复制在制造业取得过的成功。

奇怪的是，韩国在智能手机领域处于领先地位，但零售和医疗业的生产率却很落后。2000年至2010年期间，韩国服务业的整体生产率每年下降0.2%，而制造业生产率却逐年增长1.2%。

浏览韩国生产率增长图表，请点选(link.reuters.com/qem37v)

制造业劳工不但比服务业劳工更有工作效率，就每一美元的额外产出而言，韩国教育业的能耗也比造船业高。广告公司和律师事务所的实物资本带来的产出也比汽车制造商低。

竞争不充分、外商投资不足、监管过度都是造成韩国服务业生产效率较低的原因。想解决这些问题，就要减少官僚作风，并推出财政刺激措施。

提高资本、能源和劳工的生产率将推高薪资水平，消费者才能在偿还自己的债务后有余钱增加支出。不能总靠整容来延缓老龄化，但韩国至少不要因为固步自封，而错失走向繁荣的机会。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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