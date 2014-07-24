焦点：韩国推出规模110亿美元的经济刺激措施

路透首尔7月24日 - 韩国周四推出规模上百亿美元的刺激支出措施，以提振内需。此前韩国公布的第二季经济增长率创下逾一年最小增幅。

韩国企划财政部的刺激计划包括从财政和准财政账户额外增加11.7万亿韩元(114亿美元)支出，以及26万亿韩元贷款或其它金融支持，并放宽抵押贷款限制。

韩国央行则另外宣布创立一个规模3万亿韩元的贷款工具的计划，在此基础上，银行可最多发放12万亿韩元低息贷款，支持国内企业投资生产设施。

韩国总统朴槿惠动员各方尽最大努力提振经济，企划财政部长官崔炅焕则承诺将采取大规模行动，投资者认为这将促使央行最早在下个月降息。

“政府改善经济的愿望非常强烈，目前韩国社会普遍认同必须要对经济提供支持。我感觉那些措施会有效果，”Taurus Investment & Securities的分析师Kim Jong-su说。

“过去，政府会侧重于某个单一政策；但如今，政府正推动所有可能的每一方面。”

0153 GMT，韩元兑美元KRW=盘中下跌0.4%至1,027.8，交易商的降息预期小幅上升，但公债期货<0#KTB:>下滑，因投资人选择将近期获利了结。

极度仰赖出口的韩国经济，一直受到全球需求复苏慢于预期的拖累，同时，国内需求也很脆弱，部分因素是渡轮翻覆事件伤及旅游及服务业。

周四稍早的数据显示，韩国第二季经济较前季成长0.6%，为逾一年来最低成长速度，且略低于市场预估的成长0.7%。

**降息可能性浮现**

韩国央行数据显示，第二季民间消费经季节调整后较前季下滑0.3%，1-3月为增长0.2%。第二季资本投资则较前季成长1.3%，第一季为下滑1.9%。

第二季民间消费降幅是2011年第三季以来最大，也是在那之后仅有的第二次录得季度下滑。

4月16日“岁月号”翻船事件导致逾300人死亡，是韩国20年来最惨船难，并导致全国旅游业遭逢大批客户解约行程，严重冲击到旅游产业。

“在国内观光业方面，公共部门怎么做非常重要。”经营Air Tours的Nickey Joo表示。“意外发生后所有公共部门旅游立刻都取消了，民间也迅速停止旅游活动。”

民间消费占韩国GDP约一半，但经济仍高度仰赖出口，出口表现对国内就业和投资有重要影响。

韩元汇率也成为韩国央行政策制定考量的重要因素，因韩元走强会削弱出口商获利，并降低通胀。韩元兑美元在6月底较上年同期升值12.9%。

全球第二大记忆体芯片生产商-- 韩国SK海力士(000660.KS)周四公布第二季营业利润较上年同期减少2.7%，因韩元走强侵蚀海外销售所得。

通胀异常偏低也凸显韩元汇率的影响和低迷的消费者需求。今年1-6月通胀年率均值仅1.4%，甚至低于央行目标区间2.5%-3.5%的低端。

通胀偏低加上政府呼吁政策协调，可能使韩国央行最快在8月14日的会议就调降利率。若届时真的降息，将是去年5月以来韩国首次下调利率。韩国央行当时也是为支持政府的刺激而配合调降利率。

韩国第二季GDP较上年同期成长3.6%，符合路透调查的预估中值，但增幅低于第一季的3.9%。

韩国央行将今年全年经济成长预估从先前的4.0%下调为成长3.8%，许多分析师预期这样的预期仍过于乐观。韩国经济2013年扩张3.0%。

韩国经济相关图表请参阅：link.reuters.com/mad96t (完)

(编译 白云/李婷仪/张若琪 审校 张荻/艾茂林)

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