韩国公布经济刺激方案 包括减税逾20亿美元

美股再创纪录新高 标普500指数录得三年半最长升势
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
路透首尔9月10日电---韩国周一公布了一项期待已久的经济刺激方案,其中包括减免逾20亿美元的税收,因该国经济在久拖不决的欧债危机影响下渐失动能.
企划财政部在声明中称,减税计划将使得纳税人节省2.3万亿(兆)韩元(20.3亿美元)个人所得税、房屋交易税以及汽车和大型家电国内消费税.
企划财政部表示,刺激方案规模今年或达到4.6万亿韩元,明年约为1.3万亿韩元.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
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