焦点：全球强权挤压下 韩国选民期待新总统能坚持“韩国优先”

路透首尔5月4日 - 现年36岁、住在美国华盛顿特区的韩籍工程师Jason Lim认为，试图与美国维持坚定盟友关系固然重要，但不能不计代价。

Lim和许多韩国民众表示，美国和中国试图解决朝鲜推进核子及导弹计划的问题之际，韩国已然沦为超级强权对奕下的一颗棋子。

这样的沮丧情绪、加上选民对于“韩国优先”的期待越发热切，可能促使选民在5月9日总统大选日前往投票，投票人数可望接近纪录高点；前总统朴槿惠3月因贪腐罪名遭弹劾下台，此次大选将选出继任人选。

投票人数增加，特别是以往对于政治冷漠的20-40多岁族群出来投票，料将提升自由派候选人文在寅的当选机会；文在寅在1月出版的著作中写道，韩国应该学习“向美国说不”。

除非爆出大冷门，否则文在寅将成为下任总统。文在寅主张对朝鲜采取温和路线，他指责保守派势力及其强硬政策未能阻止朝鲜发展武器。

周三公布的一项盖洛普韩国(Gallup Korea)民调显示，在13位候选人之中，文在寅支持率达38%，名列第二的中间路线候选人安哲秀支持率仅20%。

“有时我觉得我们政府费尽心力只为不要影响与美国的同盟关系，”Lim表示。

“我希望我们的总统是个不怕说出什么对韩国最好的人。”

地缘政治也是这次选举的一大主题。

上周美国军方部署了萨德(THAAD)系统，引发外界批评美国企图在韩国大选前部署。

朴槿惠政府去年同意部署萨德，以防御朝鲜飞弹攻击。韩国将提供土地，美国军方负责支付费用及运作。

韩国自由派人士批评朴槿惠没有征求国会同意。文在寅表示，新政府应对萨德作出最终决定，在那之前，应暂停部署。

中国称萨德系统可以用来侦测中国领土。中国已禁止某些韩国产品输入，抵制前往韩国旅游，并关闭乐天(023530.KS)在中国的一些分店，因乐天同意提供土地部署萨德。

“韩国夹在朝鲜和美国之间...并不是新现象。如果你看(萨德)这件事，我们在美国和中国之间被压迫也不是什么新鲜事，”31岁的哈佛大学肯尼迪学院学生Chae Karam表示。Chae Karam上周以海外投票方式首次投票。

文在寅的竞选承诺包括“国家利益优先”，他引起了那些希望韩国能勇敢面对强势盟友和邻国的韩国年轻人的共鸣。

但是，甚至有一些文在寅的支持者也对首尔当局的外交影响力抱有怀疑态度。

“这就是事实。韩国在安全事务方面进退两难，政府的选项有限，”首尔南部盆唐区的一名35岁的家庭主妇Choi Jung-hee说道。

**高投票率**

下周二的投票或许是三十年来历届总统大选中投票率最高的一次。接受选举委员会调查的1,500名受访者中，有近83%的人都表示一定会投票。

盖洛普韩国(Gallup Korea)周三公布的另一项民调显示，1,015名受访者中有91%的人表示肯定会投票。

据盖洛普韩国，19-29岁年龄段受访者的投票意愿上升最多。2016年最后几个月，韩国民众周末发起要求朴槿惠下台的大规模和平集会，许多年轻人都受此鼓舞。(完)