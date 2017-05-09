焦点：韩国举行总统大选 将结束数月来的权力真空（更新版）

(新增朴槿惠不参与投票、选民投票率、中国和朝鲜评论等内容)

路透5月9日 - 韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻继续前进。前任总统朴槿惠因贪腐丑闻下台，并使政商两界精英大为震动。

若无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜采取温和方式，希望对有影响力的家族式企业进行改革，并提高财政支出以创造就业。

选举将结束几个月来的权力真空。朴槿惠因贪腐和滥用职权指控在3月下台，成为韩国首位被迫下台的民选总统。她目前被收监审讯。

朴槿惠否认有不当行为。据韩国媒体报导，朴槿惠决定不参加投票，尽管她拥有投票权。

文在寅在2012年总统大选中以微弱劣势输给朴槿惠。他批评前两个保守派政府都没能阻止朝鲜的武器发展。文在寅主张双轨政策，保持对话同时持续施压和制裁以促使其改变。

调查研究机构Gallup Korea上周三公布民调显示，在13位总统候选人当中，文在寅支持率为38%，而最接近他的是国民之党总统候选人安哲秀，支持率为20%。

文在寅在投票后对记者称，他已把“全部投入到了竞选”，并敦促韩国民众投票。

安哲秀早些时候在别的投票站投了票。他表示，会等待民众的“明智决定”。其他总统候选人也被看到在早些时候进行了投票。

根据国家选举委员会(NEC)，当地时间上午11点，投票率为19.4%，低于2012年选举时同一时间26.4%的投票率。

该委员会预测总投票率会超过80%，将为前总统金大中在1997年当选以来的最高投票率，当时有80.7%的合格选民参加了投票。

上周已有四分之一选民完成提前投票，外界认为这是受到较年轻选民投票率提高所推动。

投票于韩国时间早晨6点开始(周一2100GMT)，并将于晚上8点(1100GMT)结束。

文在寅若能决定性胜选，将可带来迫切需要的政治稳定；在强劲出口支撑韩国经济复苏的时候，改善市场对韩国的信心。

韩元兑美元今年以来上涨近7%，韩国股市.KS11目前处于纪录高位，在韩国企业交出不错的第一季业绩后，外资对企业获利信心强烈。

韩国金融市场周二休市，周三将恢复交易。

选举委员会公布开票正式结果之后，胜选者料将在周三宣誓就职。包括文在寅及安哲秀在内，多数候选人都打算当选后不举办盛大就职典礼，立刻走马上任。

新总统预计将迅速任命一位总理，以及国家安全和财政部长等重要内阁成员。总理需要国会批准，其他职位则不需要。

**新纪元**

在朝鲜加速研发武器致使紧张情势加剧之际，韩国的盟国及邻国莫不密切关注这次大选。朝鲜于去年9月进行了第五次核试，据信已准备好进行下一次核试。

新总统还将面对化解与中国紧张关系这一挑战。韩国决定部署美国的萨德反导系统，因此触怒中国。

“下任韩国领导人应该对中国恢复对话的建议作出积极的反应--平壤暂停实施核计划，换取美韩停止军演。在过去10年里，前几任韩国领导人都没能做到这点，”中国官方的新华社周二发表评论称。

“此外，为了表明其愿意缓和紧张局势，首尔也应该取消部署萨德系统。事实证明，该系统对于阻挠平壤核与导弹活动毫无用处。”

美国总统特朗普曾誓言，将阻止朝鲜发展射程可到美国的核导弹。

朝鲜将乐见文在寅胜选。该国官方报纸劳动新闻周二在评论中指出，韩国保守派的统治应被“埋葬在历史的坟墓里”。

该报称，“坚决根除充当傀儡的保守派...是通往新政治、新生活和新世界的捷径。”

美国国务院表示，美方希望与韩国新总统继续进行“紧密、有建设性和深入的合作。”

美国国务院发言人Katina Adams周一对韩国联合通讯社称，“我们将继续履行对盟友的所有承诺，尤其是有关防御来自朝鲜威胁的承诺。。”

韩国总统选举相关图表： tmsnrt.rs/2p0AyLf

(完)