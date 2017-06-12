韩国总统称年轻人就业状况严峻 现在必须采取行动

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月12日 - 韩国总统文在寅周一表示，韩国整体失业状况非常严峻，尤其是年轻人失业情况；他敦促国会通过追加预算案，以便能尽早创造更多工作岗位。
“如果我们对当前的失业情况置之不理，则有可能在晚些时候演变成一场经济危机，无异于全国性灾难，”文在寅在针对追加预算发表史无前例的讲话中称。
韩国政府6月5日宣布了一项追加预算，旨在增加社会福利补贴，特别是为了兑现文在寅总统创造更多就业岗位的竞选承诺。该预算案的实施必须获得国会批准。(完)
(编译 王兴亚；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。