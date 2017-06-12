韩国总统称年轻人就业状况严峻 现在必须采取行动

路透首尔6月12日 - 韩国总统文在寅周一表示，韩国整体失业状况非常严峻，尤其是年轻人失业情况；他敦促国会通过追加预算案，以便能尽早创造更多工作岗位。

“如果我们对当前的失业情况置之不理，则有可能在晚些时候演变成一场经济危机，无异于全国性灾难，”文在寅在针对追加预算发表史无前例的讲话中称。

韩国政府6月5日宣布了一项追加预算，旨在增加社会福利补贴，特别是为了兑现文在寅总统创造更多就业岗位的竞选承诺。该预算案的实施必须获得国会批准。(完)