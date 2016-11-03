韩国政府将限制首尔等地房屋转售 防止楼市过热--财长

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔11月3日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周四表示，韩国计划限制首尔以及釜山部分地区新房的转售，以抑制国内一些地区楼市过热的情况。
“我们准备采取预先措施，稳定首尔和世宗所有地区、京畿道和釜山部分地区的房地产市场，以确保市场侧重于保障实际需求，”柳一镐在与其他部长开会时表示。
虽然首尔和世宗所有地区都将面临这些新限制，但新措施将只会在首尔郊区京畿道的部分地区和南部港口城市釜山实施。
另一份政府声明称，在首尔买房的人必须持有房产18个月之后才能转售，比现在规定的六个月要长。该规定立即生效。
这种有针对性的调控办法是有必要的，因为部分地区的新公寓十分抢手，比如首尔富人聚集的江南区，而其它地区的房屋却供应过剩。
韩国国民银行周二的数据显示，首尔江南区的公寓价格10月较上年同期上涨了5.08%，远高于全国房价平均涨幅1.8%。
柳一镐补充说，政府将努力确保投机活动得到遏制，因房地产市场过热会加大对整体经济的风险。(完)
(编译 白云; 审校 张荻)
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