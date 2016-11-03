焦点：韩国政府将限制首尔等地房屋转售 防止楼市过热--财长

图为2015年3月4日资料图片，显示首尔的一处住宅区。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔11月3日 - 在多年来苦于控制家庭债务之后，韩国决策官员正缓慢地紧缩房市投机性投资，藉以避免爆发新融危机，尽管新推出的规定可能会让踉跄经济中少数几个亮点之一的房市之火熄灭。

即将卸任的韩国企划财政部长官柳一镐周四表示，韩国计划限制首尔以及部分釜山地区新房的转售，这些地区的房市过热情形已经引发泡沫疑虑。

“我们准备采取预防措施，稳定首尔和世宗全部地区、京畿道和釜山部分地区的房地产市场，以确保市场侧重于实际需求，”柳一镐在与其他部长开会时表示。

新规定出台之际，不断加深的政治危机已然撼动韩国金融市场。

韩国总统府周三提名新的总理与财长，这是自从朴槿惠政府曝出总统密友干预国政丑闻以来最高层级的人事变动。

虽然这场政治危机已经造成政策上的不确定性，但分析师认为房地产的限制不会有任何改变，这些限制措施立即生效。

官员们正试图对首尔和部分釜山地区的投机投资活动降温，同时希望不要伤到其他区域市场；韩国的房价呈现两极化发展。

这些限制举措可能压抑建筑业活动。韩国出口疲弱且国内消费低迷，建筑业是少数表现强劲的领域。

“我们预期即将出现转为收紧的举措，料对建筑业构成冲击，该行业一直是宏观审慎政策宽松的主要受益者，”荷兰安智银行(ING)驻新加坡分析师Tim Condon表示。

截至2015年底止，家庭债务占国内生产总值(GDP)的比例持于88.4%。

政府声明称，在首尔买房的人必须持有房产18个月之后才能转售，比现在规定的六个月要长。该规定立即生效。

虽然首尔和世宗所有地区都将面临这些新限制，但新措施将只会在首尔郊区京畿道的部分地区和南部港口城市釜山实施。

这种有针对性的调控办法是有必要的，因为部分地区的新公寓十分抢手，比如首尔富人聚集的江南区，而其它地区的房屋却供应过剩。

韩国国民银行周二的数据显示，首尔江南区的公寓价格10月较上年同期上涨了5.08%，远高于全国房价平均涨幅1.8%。

韩国政府之前已公布措施，要求新的购屋者从今年2月起偿还分期抵押贷款的本金，而非仅支付利息。(完)