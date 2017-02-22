韩国企划财政部称操纵汇价及散播不实消息者将受刑法惩治

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透首尔2月22日 - 在韩国政府收紧监管之际，自今年稍晚起，在外汇市场共谋、操纵汇价及散播不实消息者，将受到刑法的惩罚。
根据周三颁布的外汇交易法规修正条文，企划财政部表示，个人若因自身利益而扰乱外汇交易秩序，最高可处5亿韩元(43.8万美元)罚金，或高达五年的徒刑。
然而，根据这项法规，若标的资产价值乘以三倍超过5亿韩元，则犯罪者最高可处标的资产价值三倍的罚金。
举例来说，倘若犯罪者标的资产价值为5亿韩元，则他/她可能面临高达15亿韩元的罚金。
企划财政部官员对路透表示，法院将裁决是否将犯罪所得获利认定为标的资产，抑或为犯罪过程当中所利用的资产。
这项修正案将自今年7月18日起正式实施。(完)
(编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。