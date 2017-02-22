韩国企划财政部称操纵汇价及散播不实消息者将受刑法惩治

路透首尔2月22日 - 在韩国政府收紧监管之际，自今年稍晚起，在外汇市场共谋、操纵汇价及散播不实消息者，将受到刑法的惩罚。

根据周三颁布的外汇交易法规修正条文，企划财政部表示，个人若因自身利益而扰乱外汇交易秩序，最高可处5亿韩元(43.8万美元)罚金，或高达五年的徒刑。

然而，根据这项法规，若标的资产价值乘以三倍超过5亿韩元，则犯罪者最高可处标的资产价值三倍的罚金。

举例来说，倘若犯罪者标的资产价值为5亿韩元，则他/她可能面临高达15亿韩元的罚金。

企划财政部官员对路透表示，法院将裁决是否将犯罪所得获利认定为标的资产，抑或为犯罪过程当中所利用的资产。

这项修正案将自今年7月18日起正式实施。(完)