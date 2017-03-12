韩国监管当局将确保市场稳定 避免投机和不正当交易--FSC

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透首尔3月12日 - 韩国金融监管当局周日称，将密切监控市场，以避免在总统大选前出现投机和不正当交易行为。韩国宪法法院周五罢免了朴槿惠的总统职务。
韩国金融服务委员会(FSC)主席任锺龙在声明中还表示，将加强监控，防范朝鲜可能向韩国金融系统发起的网络攻击。
决策官员已表示，宪法法院周五关于朴槿惠弹劾案的裁决，迄今为止对市场的影响有限。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。