韩国监管当局将确保市场稳定 避免投机和不正当交易--FSC

路透首尔3月12日 - 韩国金融监管当局周日称，将密切监控市场，以避免在总统大选前出现投机和不正当交易行为。韩国宪法法院周五罢免了朴槿惠的总统职务。

韩国金融服务委员会(FSC)主席任锺龙在声明中还表示，将加强监控，防范朝鲜可能向韩国金融系统发起的网络攻击。

决策官员已表示，宪法法院周五关于朴槿惠弹劾案的裁决，迄今为止对市场的影响有限。(完)