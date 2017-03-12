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国际财经 | 2017年 3月 12日 星期日 17:12 BJT

韩国监管当局将确保市场稳定 避免投机和不正当交易--FSC

路透首尔3月12日 - 韩国金融监管当局周日称，将密切监控市场，以避免在总统大选前出现投机和不正当交易行为。韩国宪法法院周五罢免了朴槿惠的总统职务。

韩国金融服务委员会(FSC)主席任锺龙在声明中还表示，将加强监控，防范朝鲜可能向韩国金融系统发起的网络攻击。

决策官员已表示，宪法法院周五关于朴槿惠弹劾案的裁决，迄今为止对市场的影响有限。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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