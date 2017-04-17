韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险

路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。

但柳一镐在一个会议上表示，持续的企业重组、朝鲜相关问题和贸易，仍构成风险。他强调了加强监控朝鲜动态及其对韩国经济影响的重要性。

“近期，围绕朝鲜的紧张局势已加剧，我国的经济有可能受此影响，”柳一镐称，呼吁在必要时“及时采取对策”。(完)