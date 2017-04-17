韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
但柳一镐在一个会议上表示，持续的企业重组、朝鲜相关问题和贸易，仍构成风险。他强调了加强监控朝鲜动态及其对韩国经济影响的重要性。
“近期，围绕朝鲜的紧张局势已加剧，我国的经济有可能受此影响，”柳一镐称，呼吁在必要时“及时采取对策”。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。