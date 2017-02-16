韩国企划财政部长官柳一镐称将很快与美国财长通电话

独家：Facebook与Vox和BuzzFeed等签约制作原创影音节目--消息
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透首尔2月16日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周四称，他将很快与美国财长对话，此前他对有关韩元估值偏低的媒体报导表达了关注。
柳一镐称，相关官员正在为他与美国财长努钦(Steven Mnuchin)的通话作时间安排。
柳一镐未详细说明希望与美国财长讨论哪些事项，但表达了他对韩元汇率的担心，以及对金融时报一篇报导的关切，报导指韩国与台湾低估本币。
“(汇市)波动剧烈，”柳一镐称。
“关于日圆/韩元交叉汇率，我们正在密切关注，需要确定(韩元兑日圆的强势)会否持续。”(完)
(编译 王琛/徐文焰；审校 艾茂林/王兴亚)
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约5月24日 - 美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。