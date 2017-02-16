韩国企划财政部长官柳一镐称将很快与美国财长通电话

路透首尔2月16日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周四称，他将很快与美国财长对话，此前他对有关韩元估值偏低的媒体报导表达了关注。

柳一镐称，相关官员正在为他与美国财长努钦(Steven Mnuchin)的通话作时间安排。

柳一镐未详细说明希望与美国财长讨论哪些事项，但表达了他对韩元汇率的担心，以及对金融时报一篇报导的关切，报导指韩国与台湾低估本币。

“(汇市)波动剧烈，”柳一镐称。

“关于日圆/韩元交叉汇率，我们正在密切关注，需要确定(韩元兑日圆的强势)会否持续。”(完)