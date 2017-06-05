焦点：韩国推出100亿美元财政刺激计划 旨在刺激就业并提高福利

韩国世宗6月5日 - 韩国新政府周一宣布11.2万亿(兆)韩元(100.0亿美元)的财政刺激计划，提高社会福利补贴，并采取第一批举措以兑现文在寅总统主要的竞选承诺--创造81万个公共部门就业岗位。

韩国企划财政部称，该刺激计划将拨款5.4万亿韩元用于创造公共部门和社会服务领域的就业岗位，其中包括消防员、教师以及邮政职工。

另有2.3万亿韩元将用于为产假以及需要就医的老年人提供补贴。

政府预计，追加预算将能帮助新增71,000个公共部门就业岗位，以及15,000个民间就业岗位。

“这是首份以创造就业为目的的追加预算，”韩国政府负责预算的官员Park Chun-sup在记者会上称。

“就业岗位大规模流失令人担忧...10年前年轻人失业率通常是整体失业率3.5%的两倍，而现在已达到三倍，”Park指出。

韩国15-29岁人群的失业率4月达到11.2%，即便第一季经济增长速度为六个季度以来最快。

应对收入差距拉大和内需疲软问题，是决策层面对的一大挑战，特别是出口在连续下滑近两年时间后，刚刚开始复苏。

政府估计，这笔额外财政支出将刺激今年经济成长率较目前预估的2.6%提高0.2个百分点。

韩国第四季平均家庭可支配收入下降1.1%，为2009年全球金融危机以来的最快降速。第一季民间消费仅增长0.4%，远低于整体经济录得的1.1%增幅。

“至于低迷的消费，我们认为就业增长将会提振收入并最终影响消费，”Park Chun-sup称。

这项追加预算将会增加国会去年末批准的规模为400.5万亿韩元的2017年预算案。

政府计划于6月7日向国会提交其追加预算案。

今年的税收收入将为追加预算提供约8.8万亿韩元，另外的1.1万亿韩元则将来自2016年结余的政府收入。

根据企划财政部，其余的1.3万亿韩元将由国营企业管理的公共基金来支应。

“我们提出这份追加预算，用意是最大化维持财政稳健，而且我们不会发行更多债券，”预算高官Park表示。

尽管这份提议的追加预算只适用于今年，但政府承受压力，必须增税才能维持扩大的福利计划及因应人口老龄化带来的愈来愈多的需求。

韩国就业委员会副委员长李庸燮周四称，为了给更多就业和福利计划提供资金，韩国需要对广大民众普遍增税，对富裕人群的征税力度要更大一些。(完)