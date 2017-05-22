焦点：韩国FTC主席提名人选浮现 财阀避其锋芒免当出头鸟

路透首尔5月21日 - 一家韩国零售业巨头已经暂时将备受争议的扩张计划搁置一边，而一家大型银行则让数百名临时工变成正式工，因韩国新任总统文在寅承诺要对韩国家族经营的企业集团进行改革。家族财团在韩国经济中占据举足轻重的地位。

现年64岁的自由派领导人文在寅在大选时的竞选纲领是要制约这些集团、或者说财阀的权力。文在寅周三提名素有“财阀狙击手”之称的经济学家金相九担任反垄断监管机构负责人，为股东争取权益。

文在寅尚未公布其改革方案，鉴于韩国财阀在经济中的巨大作用，保守派和温和派控制下的意见不一的议会可能只会支持适度的改革。

但一些企业打算在出现任何立法行动之前就避免被政府盯上。商业游说团体称，他们将与文在寅合作以创造就业。根据文在寅的顾问，创造就业是文在寅的首要任务。

韩国四大财阀集团为三星、现代汽车、SK和LG，所属企业在国内股票市场共计占到约一半的市值。文在寅当选后，这些企业刊登整版篇幅的广告，打出总统的照片，宣称他们“将与(文在寅总统)共同创造一个更加美好的国家。”

“他们不想成为出头鸟，”新加坡国立大学工商管理学教授Chang Sea-jin说。“现在要非常小心才是。”

然而，对于文在寅有关创造就业的呼吁，大企业多数保持沉默，突显出他兑现竞选承诺所面临的挑战。文在寅承诺创造81万个公共部门就业岗位并惩罚那些不雇人的财阀集团。

文在寅宣称将不再对企业刑事责任人进行赦免，并打破政商勾结。在导致前总统朴槿惠下台以及三星电子副会长李在镕被捕的丑闻中，这种勾结关系再度暴露出来。

韩国成为亚洲第四大经济体，这些财阀集团功不可没。但有批评人士认为，他们利用自己与政府之间的密切关系，排挤其它规模较小的企业。

他们还把“韩国股市折价”(Korea Discount)归咎于集团公司交叉持股的财阀复杂网络和管理不透明。“韩国股市折价”，即相比全球其他市场，他们的股票价格往往被低估。

**“担心失宠”**

文在寅胜选后数日，韩国第三大百货商店运营商新世界(004170.KS)无限期推迟在富川购地建新商场的计划。之前周边的小企业主一直抗议该计划。

文在寅在竞选期间曾承诺要对大型商场设限，包括建造地点等，以保护小型企业和个体商户。

富川市市长Kim Man-soo在Facebook上发文称，“据我理解，新世界推迟计划，是因为担心如果新政府一上台就立即签署协议，会惹怒政府并陷入不利处境。”

新世界一位高层称，该公司在2016年末就已缩减了这个商场项目，以便不影响传统的市场。他拒绝就此详细说明。

新世界于1997年从三星分拆出来，李在镕的姑姑是新世界董事长和唯一大股东。

乐天购物(023530.KS)位于首尔西北部的已经筹备了四年的购物中心项目，可能全面取消。

乐天购物于2013年购买了用于建设上述购物中心的地块，但首尔市长--文在寅所在的共同民主党成员--一直未批准建设该购物中心。乐天购物4月对首尔市提起行政诉讼，要求解决该问题。

朝鲜日报引述乐天高管报道称，鉴于文在寅当选总统，乐天购物实际上已经放弃了该项目。乐天发言人否认了该报道。

花旗(C.N)韩国公司周二将约300名长期临时工全部转为正式工，“为了更广泛的利益。”

**就业难题**

韩国公平贸易委员会(FTC)职责为制定政策和裁决与公平竞争有关的个案。获得文在寅提名出任韩国公平贸易委员会主席的金相九周四对记者说，他不急于解决交叉持股结构问题。

现年54岁的金相九说，改革“从来就不是要毁灭或者解散”财阀，而是引导他们增长并增加就业。

“我们仍然认为交叉持股是一个严重的问题，但我们必须对任何此类改革权衡利弊及行政成本，”金相九说。“我们推动调整政策的资金有限，所以排定先后顺序极为重要。”

但是企业高管及专家表示，结构性问题使得招聘员工说来容易做起来难。虽然三星电子(005930.KS)、SK海力士(000660.KS)等科技巨擘均公布获利丰厚且在国内建设新厂，但它们的生产线基本上都是自动化，需要的人力比以前更少。

其他大型企业雇主例如现代汽车(005380.KS)，则在研究增加海外生产以降低成本；而造船业则处于痛苦的重组过程中，业者正在缩减规模。(完)