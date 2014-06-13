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时事要闻 | 2014年 6月 13日 星期五 11:39 BJT

韩国总统内阁重组 企划财政部长改由亲信崔炅焕接任

路透首尔6月13日 - 韩国总统朴槿惠周五在内阁重组中更换企划财政部长，由一位连任三届议员、关系密切的亲信崔炅焕接任。之前韩国一艘游轮事故导致逾300人丧生。

现年59岁的崔炅焕此前曾担任产业通商资源部长官和执政党国会代表，在国内政治和行政系统具有丰富的经验。(完)

(编译 李爽 审校 于春红)

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