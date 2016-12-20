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时事要闻 | 2016年 12月 20日 星期二 13:38 BJT

韩国宪法法院将于周四就总统弹劾案举行首次听证

路透首尔12月20日 - 据韩国联合通讯社周二报导，韩国宪法法院将于周四就总统朴槿惠弹劾案举行首次听证。

宪法法院正在审议12月9日韩国国会通过的弹劾案。朴槿惠被指控与密友合谋给大企业施加压力，使其向非营利基金会捐款，有违维护宪法的义务。(完)

(编译 王颖；审校 刘秀红)

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