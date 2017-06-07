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国际财经 | 2017年 6月 7日 星期三 09:54 BJT

图表新闻：韩国与香港股市5月涨幅在亚洲地区领先

路透6月6日 - 韩国与香港股市在5月分别大涨6.44%和4.25%，成为亚太地区股市的领头羊。

文在寅5月赢得韩国总统大选，以及今年已有接近80亿美元外资流入韩国，提振该国股市年内迄今以美元计算的涨幅高达26.35%。印度股市以24.81%的涨幅紧随其后。

不过这也令韩国股市的市盈率(本益比)升至20.21，成为亚太地区最昂贵的市场，其次是菲律宾的19.46和印度的19.36。市盈率是以当年的预估获利计算得出的。

亚太地区股市表现图表：reut.rs/2r3ujaK

亚太地区股票市盈率图表：reut.rs/2ryWjqc (完)

(编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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