图表新闻：韩国与香港股市5月涨幅在亚洲地区领先

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月6日 - 韩国与香港股市在5月分别大涨6.44%和4.25%，成为亚太地区股市的领头羊。
文在寅5月赢得韩国总统大选，以及今年已有接近80亿美元外资流入韩国，提振该国股市年内迄今以美元计算的涨幅高达26.35%。印度股市以24.81%的涨幅紧随其后。
不过这也令韩国股市的市盈率(本益比)升至20.21，成为亚太地区最昂贵的市场，其次是菲律宾的19.46和印度的19.36。市盈率是以当年的预估获利计算得出的。
亚太地区股市表现图表：reut.rs/2r3ujaK
亚太地区股票市盈率图表：reut.rs/2ryWjqc (完)
(编译 徐文焰；审校 杜明霞)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。