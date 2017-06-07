图表新闻：韩国与香港股市5月涨幅在亚洲地区领先

路透6月6日 - 韩国与香港股市在5月分别大涨6.44%和4.25%，成为亚太地区股市的领头羊。

文在寅5月赢得韩国总统大选，以及今年已有接近80亿美元外资流入韩国，提振该国股市年内迄今以美元计算的涨幅高达26.35%。印度股市以24.81%的涨幅紧随其后。

不过这也令韩国股市的市盈率(本益比)升至20.21，成为亚太地区最昂贵的市场，其次是菲律宾的19.46和印度的19.36。市盈率是以当年的预估获利计算得出的。