《热点透视》韩国冒着导致房地产市场泡沫的风险提振经济

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee; 编译 王丽鑫

路透新加坡7月29日 - 韩国冒着引起房地产市场泡沫的风险放手一搏。放松抵押贷款的措施预计能提振低迷的国内生产总值(GDP)增长。然而这可能促使本已背负沉重债务负担的消费者借更多的钱。真正的问题是通胀低于目标，这需要不同的解决方法。

企划财政部7月24日称，购房人贷款额将最多可达房产价值的70%,但占收入比例不能超过60%。目前首尔的遵循的上述比例都为50%左右。韩国总统朴槿惠和企划财政部长官崔炅焕赌的是能籍此向经济注入活力。据官方最近的预测，韩国经济2014年或仅增长3.7%。首尔公寓价格已下跌四年。

不过房地产带动经济回温可能导致泡沫。2012年家庭债务已经相当于可支配收入的164%。这个负担不减轻，消费者就不能带动经济持续增长。然而通胀已有两年低于央行2.5%-3.5%的目标区间，债务实际价值更难减少。

要使通胀达到目标上端，韩国需要像日本那样让本币贬值，这样可以通过提高进口物价引发通胀。但让韩元贬值谈何容易。韩国6月经常帐顺差近80亿美元，因为内需疲软。此外，新加坡等地对韩国债券的需求强劲。如果把利率从目前的2.5%降至2%，可能也不足以抑制贸易和资本流入，不过加大降息幅度可能会有效果。

降息也可能促使储户转向房地产寻求更高回报。但这个风险是可以接受的，因通胀上升也能使现有家庭债务的实际价值下降。仅仅放松抵押贷款会促使消费者借更多钱。却不能帮助他们减轻已有的债务负担。对于韩国“低通胀”之痛，房地产不仅不能治病，甚至可能有害。(完)

(译文审校 田建华)

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