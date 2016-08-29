焦点：韩国高楼建设如火如荼 住房过剩令政策制定者忧心忡忡

路透韩国龙仁8月29日 - 在韩国首尔南部的卫星城龙仁市，橙色的建筑用起重机正在加紧建设那些闪闪发光的新楼。但房地产经纪人Kim Woong-jib表示，他建议有意向的买家去购买二手房。

政府数据显示，这座人口约百万的城市目前有5,301套未售出的新住宅，在韩国排第一，折射出该国日益严重的房屋过剩问题，令政策制定者担忧不已。

当前利率水平处于纪录低位，激励开发商以前所未有的速度兴建公寓，如果没有这个亮点，韩国经济可以说是乏善可陈了。

但房屋建筑热潮加剧了借贷活动。韩国当前的家庭债务已经在新兴市场国家中排到首位，有抑制消费者支出的风险；为防止破坏性的崩盘，政府已经介入。

像龙仁这样的地区，新公寓大量拔地而起，也意味着二手房价格或将受压。

“他们建的(房子)太多，这是不负责任的做法，”在龙仁从事了10年地产经纪业务的Kim说道。

“在我确定会亏损时，我不可能向我的客户推荐这些新的(房产)，”Kim说。

政府数据显示，韩国今年上半年推出的住房总数增长3.7%至29.9万套。2015年，韩国新住宅开建数量达到创纪录的72万套。

但经济低迷，加上人口老龄化速度在经济合作暨发展组织(OECD)国家中属于最快，都正在抑制需求。

与香港、新加坡和悉尼等市场不同，韩国移民较少，鲜有外国买家来刺激销售和房价。

正在逼近的供应过剩，是旨在刺激经济的长期低利率、及2014年放松抵押贷款与价值比率限制所带来的后遗症。

这些举措引发了一波购房热潮，促使有关当局在1月收紧借贷规则，以努力抑制膨胀的家庭债务。

6月当季，家庭信贷同比增加11.1%，至纪录新高1,257.3万亿(兆)韩元(1.1万亿美元)。

国际清算银行(BIS)数据显示，2015年韩国家庭债务相当于GDP的比重为88.4%，甚至超过了美国与日本。

政府周四宣布更多举措以压制家庭信贷，表示将藉由调降部分费用，鼓励家庭采用分期偿还的固定利率贷款而非只先付利息的贷款。同时宣布了更严格的银行贷款标准前瞻性指导方针，并抑制新屋供应。

**空前折扣！**

尽管江南这类首尔富裕地区的新建住房在市场上刚一推出就马上被一扫而空，但龙仁市等地方已经出现供应过剩。

现代建设(000720.KS)与GS建设(006360.KS)等大型建筑公司寻求抵消海外订单，特别是中东订单下降的影响，也是引爆韩国楼市建筑热潮的部分原因。

被问及房地产市场是否正在形成供应过剩，开发商Seohee Construction Co Ltd (035890.KQ)一名发言人表示：“显然这现在是众所言论的话题，但我实在很难判断。”

首尔Eugene Investment & Securities Co分析师Lee Sang-jae表示，决策者担忧，万一房地产市场泡沫破裂，房屋供应过剩与沉重的债务可能将使金融市场动摇。

韩国统计局的数据显示，高负债水平还侵蚀到家庭实质开支，截至6月的三个月家庭支出较上年同期下滑0.8%。

“房产市场的繁荣能提振就业和商业交易，由此支撑经济成长，但另一方面也挤压到家庭的消费支出。”Lee说道。

迄今为止，韩国整体房价保持坚挺，公寓楼价格指数在7月触及纪录高位。

但龙仁市的公交车却遍布公寓出售的广告，上面承诺“超低的折扣！”，而且买家也担心供应过剩会侵蚀房产价值。

在龙仁市经营着一家便利店的Ji Soon-ja表示，她去年首付5,600万韩元（50,330美元）在附近买了一套公寓，这座楼尚未开工建设。

现在她很担忧，因为看到有越来越多的公寓楼正拔地而起，但有意的买家却变少了。

建筑公司Seohee Construction的发言人称，他们在龙仁市开发的公寓楼已经卖出了80%。该公司目前在韩国正在建设11处项目，另外还有九处在筹建阶段。

Ji Soon-ja表示，她还未决定是否支付即将到期的下一笔还款。“这是明显的供应过剩，”她说道，“他们不断的建造公寓并卖出本不应当出售的房屋，而像我这样的蠢人最后就接手买了房子。”

韩国房地产建设图表：tmsnrt.rs/2bmC88d

（完）