版本:
中国
国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 15:02 BJT

韩国企划财政部长官称若房价飙升政府将采取长期措施

路透首尔8月30日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周二表示，他不认为未来房价将急速上涨，不过表示若房价真的飙升，政府计划采取新的措施。

柳一镐是在宣布政府下一年度支出计划的新闻发布会的间隙做此番表示的。(完)

(编译 王洋; 审校 汪红英)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐